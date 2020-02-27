Паскуаль — о поражении от «Баварии»: «Зенит» прогрессирует в некоторых компонентах

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль поделился впечатлениями от проигрыша команды в домашнем матче с «Баварией» (68:77), отметив, что подопечные продолжают прогрессировать.

«Встреча показала, что мы прогрессируем в некоторых компонентах. Особенно это касается игры в быстром нападении и в нападении в принципе. Мы лучше подготовились физически и старались выиграть. Хотя и совершили всего восемь потерь, что можно считать отличным результатом, издали бросили с точностью 16%. Этого, конечно, недостаточно для победы. В конце концов, это и решило исход сегодняшнего матча. Нужно продолжать в том же духе, тренироваться каждый день и становиться лучше», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Следующий матч Евролиги петербуржцы проведут 3 марта. Команда на выезде встретится с ЦСКА.