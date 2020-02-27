Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Паскуаль — о поражении от «Баварии»: «Зенит» прогрессирует в некоторых компонентах

Паскуаль — о поражении от «Баварии»: «Зенит» прогрессирует в некоторых компонентах
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль поделился впечатлениями от проигрыша команды в домашнем матче с «Баварией» (68:77), отметив, что подопечные продолжают прогрессировать.

«Встреча показала, что мы прогрессируем в некоторых компонентах. Особенно это касается игры в быстром нападении и в нападении в принципе. Мы лучше подготовились физически и старались выиграть. Хотя и совершили всего восемь потерь, что можно считать отличным результатом, издали бросили с точностью 16%. Этого, конечно, недостаточно для победы. В конце концов, это и решило исход сегодняшнего матча. Нужно продолжать в том же духе, тренироваться каждый день и становиться лучше», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Следующий матч Евролиги петербуржцы проведут 3 марта. Команда на выезде встретится с ЦСКА.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020