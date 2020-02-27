Итудис — о поражении от «Барселоны»: у меня нет претензий к тому, как сражалась команда

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от проигрыша в матче Евролиги с «Барселоной», отметив, что, невзирая на неудачу, у него нет претензий к игрокам.
«Поздравляю «Барселону». В таком матче исход мог быть и другим, все решили небольшие детали. После неудачного старта мы смогли восстановить статус-кво и вели во второй четверти — 40-31, но неудачно защищались против пик-н-попов, пропустили шесть быстрых очков и ушли на перерыв не с таким хорошим настроением.
Они начали вторую половину лучше, но мы сумели перехватить лидерство. На финише мы сравняли счёт важным броском, а они смогли забросить победный мяч. Сегодня была отличная атмосфера на арене. Жаль, мы не смогли отблагодарить болельщиков победой. При этом у меня нет претензий к тому, как сражалась команда", — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.
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