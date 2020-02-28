Кириленко: «кража» Кори Хиггинса у ЦСКА — ключевое приобретение «Барселоны» в межсезонье

Глава РФБ Андрей Кириленко поделился впечатлениями от матча 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и «Барселоной», отметив, что важнейшую роль в тактических построениях каталонцев играет экс-баскетболист ЦСКА Кори Хиггинс.
«В целом получилась отличная игра, на паркете были две равные команды и зрители получили истинное удовольствие от баскетбола. Жаль, что матч совсем не получился у Майка Джеймса. У лидера ЦСКА было много моментов на грани фола, он ожидал, что судьи свистнут, но они всякий раз были на стороне защищающихся. Думаю, это сломало американца психологически. Хотя он забил трёхочковый в концовке, но в итоге всё решило мастерство Миротича. Чувствуется какая-то недосказанность, ЦСКА не заслужил такого обидного поражения.
Кража» Кори Хиггинса у ЦСКА — ключевое приобретение «Барселоны» в межсезонье. Да, Миротич — первая опция в нападении, но тот объём, который выполняет Хиггинс, впечатляет. Он очень хорош на обоих концах площадки, играет в умный баскетбол, чувствует, когда поймать соперника на фол. На мой взгляд, американец является самым недооценённым игроком Евролиги", — приводит слова функционера издание «Известия».
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