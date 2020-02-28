Ханга: ЦСКА — один из фаворитов Евролиги

Защитник «Барселоны» Адам Ханга поделился мыслями о действующем чемпиона Евролиги — ЦСКА. По его словам, «армейцев» нельзя списывать со счётов и необходимо воспринимать как одного из главных претендентов на трофей.

" ЦСКА — действующий чемпион Евролиги и играть против них всегда сложно. Я был немного удивлён, когда перед началом сезона московский клуб списывали со счетов и не рассматривали как участника «Финала четырёх»-2020. На мой взгляд, ЦСКА — один из главных фаворитов сезона, не хотелось бы встретиться с ними в плей-офф", — приводит слова Ханги издание «Известия».

Напомним, 27 февраля в Москве состоялся матч 26-го тура Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Барселону». Испанская команда вырвала победу на последней секунде встречи — 82:80.