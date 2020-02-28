Дэнни Грин увидел в Дэвисе нового Данкана

Игрок клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин сравнил Энтони Дэвиса со знаменитым баскетболистом Тимом Данканом, пятикратным чемпионом лиги в составе «Сан-Антонио Спёрс».

Грин выступал за «Сан-Антонио» с 2011 по 2018 год. В 2014-м он стал чемпионом НБА со «Спёрс», а в 2019-м — с «Торонто Рэпторс».

«Тим облегчал нам игру в защите. Нам даже не нужно было что-то говорить друг другу. Мы знали, когда меняться. Знали, как нужно фолить.

Энтони Дэвис – игрок с высоким уровнем интеллекта и отличный собеседник. Если брать нас двоих, то мне кажется, что в большинстве случаев наш пик-н-ролл отлично работает. Он способен размениваться, я способен размениваться на больших игроков и держать его подальше от них. Он словно молодая, более атлетичная версия Тима Данкана», — приводит слова Грина The Ringer.

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