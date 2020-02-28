Пашутин: летим в Нижний Новгород только за победой

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».
«Нижний» – команда с характером, исповедует агрессивный баскетбол. Играет от броска, использует много переводов и атак с периметра. У них много снайперов, которым нельзя давать совершать свободные броски. По сравнению с январским матчем в составе соперника появился мощный центровой Паркс, которому необходимо ограничить получение мяча «в краске».
Нам нужно держать концентрацию на уровне и продолжать играть в командный баскетбол, уверенно действовать в защите, быстро двигать мяч. Будем выкладываться на максимум, летим в Нижний Новгород только за победой», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт краснодарской команды.
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