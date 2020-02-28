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Швед набрал 500 очков в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги

Швед набрал 500 очков в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий баскетбольного клуба «Химки» и сборной России Алексей Швед набрал 500 очков в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги. В матче с АСВЕЛом Швед за 26 игровых минут набрал 16 очков, в настоящий момент на счету Алексея Шведа 502 очка, но матч ещё продолжается.

Лидером Евролиги по количеству набранных очков в нынешнем сезоне является игрок ЦСКА Майк Джеймс, набравший за 26 игр 545 очков. Шведу для того, чтобы набрать 500 очков, потребовалось 24 игры.

Кроме того, Швед в матче с АСВЕЛом отметился уже девятью результативными передачами, восемь из которых он отдал в первой четверти.

«Химки» после 25 туров занимают восьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги.

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