Зайон Уильямсон превзошёл рекорд Кармело Энтони

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете переиграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 116:104.
Баскетболист «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон в этом матче набрал 24 очка, совершил три подбора и отдал две результативные передачи.
Это уже 10-я игра подряд, в которой 19-летний Уильямсон набирает не менее 20 очков. Он стал первым тинейджером в истории НБА, который смог продемонстрировать подобную серию. На счету Кармело Энтони было две серии из девяти матчей подряд, однако набирать более 20 очков в 10 встречах кряду в таком возрасте никому не удавалось.
В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан» с соотношением побед и поражений 26-33 занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
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