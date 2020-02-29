«Клипперс» разгромил «Денвер» и другие результаты игрового дня НБА

28 февраля состоялось десять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.



Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА



«Орландо Мэджик» дома переиграл «Миннесоту Тимбервулвз» — 136:125.В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Никола Вучевич, набравший 27 очков и совершивший 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Аарон Гордон, набравший 17 очков и совершивший 11 подборов. В составе гостей 28 очков набрал Д'Анджело Расселл.

«Торонто Рэпторс» дома переиграл «Шарлотт Хорнетс» — 96:99. В составе победителей в шаге от дабл-дабла остановился Паскаль Сиакам, набравший 24 очка и совершивший 9 подборов. В составе гостей по 18 очков набрали Терри Розир и Девонте Грэм. Дабл-дабл оформил Бисмарк Бийомбо, набравший 13 очков и совершивший 11 подборов.

«Атланта Хоукс» дома разгромил «Бруклин Нетс» — 141:118. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джон Коллинс, набравший 33 очка и совершивший 13 подборов. Дабл-дабл из 22 очков и 14 передач оформил Трей Янг, 18 очков и 10 подборов совершил Деандре Хантер. В составе гостей дабл-дабл из 24 очков и 13 передач на счету Спенсера Динуайдди.

«Нью-Орлеан Пеликанс» дома переиграл «Кливленд Кавальерс» — 116:104. В составе победителей 29 очков набрал Брэндон Ингрэм. 24 очка набрал Зайон Уильямсон. У гостей отличился Коллин Секстон, набравший 31 очко.

«Милуоки Бакс» дома разгромил «Оклахома-Сити Тандер» — 133:86. В составе победителей дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов офонрмил Яннис Адетокунбо. У гостей 18 очков на счету Криса Пола.

«Мемфис Гриззлиз» дома уступил «Сакраменто Кингз» — 101:104. В составе побдеителей 25 очков набрал Де'Арон Фокс. Дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов оформил Неманья Бьелица. Украинский центровой Алексей Лень набрал 6 очков и совершил 7 подборов за 16 минут и 24 секнудв игрового времени. В составе хозяев 32 очка набрал Диллон Брукс. Дабл-дабл из 13 очков и 25 подборов оформил Йонас Валанчюнас.

«Майами Хит» на домашнем паркете переиграл «Даллас Маверикс» — 126:118 (31:31, 32:24, 25:38, 38:25). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 26 очков. Дабл-дабл на счету Бэма Адебайо, набравшего 14 очков и совершившего 11 подборов. В составе гостей 37 очков набрал Сет Карри. Дабл-дабл на счету Кристапса Порзингиса, набравшего 24 очка и совершившего 13 подборов. Лука Дончич, в этот день отметивший своё 21-летие, оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 результативных передач.

«Юта Джаз» дома переиграл «Вашингтон Уизардс» — 129:119. В составе победителей 21 очко набрал Боян Богданович. В составе гостей дабл-дабл из 42 очков и 10 подборов оформил Брэдли Бил.

«Детройт Пистонс» на выезде переиграл «Финикс Санз» — 113:111. В составе победителей 31 очко набрал Деррик Роуз. Украинский защитник Святослав Михайлюк провёл на паркете 30 минут и 19 секунд, набрав 13 очков и отдав 4 результативные передачи.

«Лос-Анджелес Клипперс» дома разгромил «Денвер Наггетс» — 132:103. В составе победителей 24 очка набрал Пол Джордж. Дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов оформил Монтрезл Харрелл. У гостей в шаге от дабл-дабла остановился Никола Йокич, набравший 21 очко и совершивший 9 подборов.