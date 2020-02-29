Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Клипперс» разгромил «Денвер» и другие результаты игрового дня НБА

«Клипперс» разгромил «Денвер» и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

28 февраля состоялось десять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Орландо Мэджик» дома переиграл «Миннесоту Тимбервулвз» — 136:125.В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Никола Вучевич, набравший 27 очков и совершивший 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Аарон Гордон, набравший 17 очков и совершивший 11 подборов. В составе гостей 28 очков набрал Д'Анджело Расселл.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
136 : 125
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Орландо Мэджик: Росс - 33, Вучевич - 27, Гордон - 17, Фульц - 14, Огастин - 12, Фурнье - 11, Картер-Уильямс - 9, Бамба - 7, Эннис - 6, Law, Айзек, Амину, Берч, Джонсон, Ивунду, Кларк, Фразьер
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 28, Эрнангомес - 18, Бисли - 17, Джонсон - 17, Окоги - 14, Лейман - 9, Reid - 7, Маклафлин - 6, Калвер - 5, Мартин - 4, Вандербилт, Краббе, Ноуэлл, Спеллмен, Таунс, Тёрнер, Эванс

«Торонто Рэпторс» дома переиграл «Шарлотт Хорнетс» — 96:99. В составе победителей в шаге от дабл-дабла остановился Паскаль Сиакам, набравший 24 очка и совершивший 9 подборов. В составе гостей по 18 очков набрали Терри Розир и Девонте Грэм. Дабл-дабл оформил Бисмарк Бийомбо, набравший 13 очков и совершивший 11 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
96 : 99
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Торонто Рэпторс: Сиакам - 24, Пауэлл - 22, Лоури - 21, Ануноби - 16, Буше - 4, Холлис-Джефферсон - 4, Томас - 3, Дэвис - 2, Watson, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Ибака, Маккоу, Марк Газоль, Миллер, Эрнандес
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 18, Розир - 18, Бриджес - 17, Вашингтон - 15, Бийомбо - 13, Макдэниелс - 9, Эрнангомес - 5, Мартин - 4, Батюм, Бэйкон, Зеллер, Мартин, Монк, Симмонс, Спалдинг, Чеоли

«Атланта Хоукс» дома разгромил «Бруклин Нетс» — 141:118. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джон Коллинс, набравший 33 очка и совершивший 13 подборов. Дабл-дабл из 22 очков и 14 передач оформил Трей Янг, 18 очков и 10 подборов совершил Деандре Хантер. В составе гостей дабл-дабл из 24 очков и 13 передач на счету Спенсера Динуайдди.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
141 : 118
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Коллинс - 33, Реддиш - 26, Янг - 22, Хантер - 18, Хаертер - 15, Гудвин - 10, Фернанду - 9, Тиг - 6, Картер - 2, Бембри, Браун, Грэм, Дедмон, Джонс, Капела, Лябисье
Бруклин Нетс: Динуайдди - 24, ЛеВерт - 18, Харрис - 18, Принс - 16, Темпл - 16, Джордан - 9, Луваву-Кабарро - 6, Аллен - 5, Клэкстон - 4, Чендлер - 2, Martin, Дюрант, Ирвинг, Куруч, Кьоцца, Муса, Пинсон

«Нью-Орлеан Пеликанс» дома переиграл «Кливленд Кавальерс» — 116:104. В составе победителей 29 очков набрал Брэндон Ингрэм. 24 очка набрал Зайон Уильямсон. У гостей отличился Коллин Секстон, набравший 31 очко.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 104
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 29, Уильямсон - 24, Холидей - 22, Мелли - 10, Мур - 10, Болл - 5, Фэйворс - 5, Харт - 5, Хэйс - 4, Джексон - 2, Александер-Уолкер, Грэй, Миллер, Окафор, Редик, Уильямс, Читэм
Кливленд Кавальерс: Секстон - 31, Портер - 16, Гарлэнд - 15, Томпсон - 13, Лав - 10, Деллаведова - 7, Осман - 6, Жижич - 4, Нэнс - 2, Mooney, Windler, Драммонд, Маккинни, Уэйд, Экзам

«Милуоки Бакс» дома разгромил «Оклахома-Сити Тандер» — 133:86. В составе победителей дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов офонрмил Яннис Адетокунбо. У гостей 18 очков на счету Криса Пола.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
133 : 86
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Коннотон - 14, Мэттьюз - 14, Хилл - 14, Лопес - 12, Бледсо - 7, Дивинченцо - 7, Уильямс - 7, Адетокунбо - 6, Ильясова - 6, Уилсон - 6, Лопес - 5, Браун - 3, Корвер, Мейсон, Миддлтон, Рейнольдс
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 18, Жильжо-Александер - 11, Надер - 9, Шрёдер - 9, Адамс - 8, Dort - 6, Мускала - 6, Фергюсон - 6, Бертон - 5, Диалло - 4, Hervey - 2, Ноэль - 2, Roberson, Roby, Базли, Галлинари

«Мемфис Гриззлиз» дома уступил «Сакраменто Кингз» — 101:104. В составе побдеителей 25 очков набрал Де'Арон Фокс. Дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов оформил Неманья Бьелица. Украинский центровой Алексей Лень набрал 6 очков и совершил 7 подборов за 16 минут и 24 секнудв игрового времени. В составе хозяев 32 очка набрал Диллон Брукс. Дабл-дабл из 13 очков и 25 подборов оформил Йонас Валанчюнас.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
101 : 104
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 32, Морант - 20, Валанчюнас - 13, Мелтон - 10, Джексон - 9, Джонс - 6, Дьенг - 5, Андерсон - 4, Кончар - 2, Uthoff, Аллен, Белл, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Кларк, Уинслоу
Сакраменто Кингз: Фокс - 25, Джайлс - 16, Хилд - 14, Бьелица - 13, Бэйзмор - 13, Барнс - 7, Лень - 6, Богданович - 5, Джозеф - 5, Guy, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Паркер, Толливер, Феррелл, Холмс

«Майами Хит» на домашнем паркете переиграл «Даллас Маверикс» — 126:118 (31:31, 32:24, 25:38, 38:25). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 26 очков. Дабл-дабл на счету Бэма Адебайо, набравшего 14 очков и совершившего 11 подборов. В составе гостей 37 очков набрал Сет Карри. Дабл-дабл на счету Кристапса Порзингиса, набравшего 24 очка и совершившего 13 подборов. Лука Дончич, в этот день отметивший своё 21-летие, оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
126 : 118
Даллас Маверикс
Даллас
Майами Хит: Батлер - 26, Робинсон - 24, Горан Драгич - 16, Нанн - 16, Адебайо - 14, Олиник - 13, Краудер - 9, Джонс - 4, Игуодала - 4, Alexander, Vincent, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл, Хироу
Даллас Маверикс: Карри - 37, Порзингис - 24, Дончич - 23, Хардуэй-младший - 15, Клебер - 8, Бареа - 6, Финни-Смит - 3, Райт - 2, Cleveland, Reaves, Брансон, Джексон, Кидд-Гилкрист, Коли-Стайн, Ли, Марьянович, Пауэлл

«Юта Джаз» дома переиграл «Вашингтон Уизардс» — 129:119. В составе победителей 21 очко набрал Боян Богданович. В составе гостей дабл-дабл из 42 очков и 10 подборов оформил Брэдли Бил.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
129 : 119
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Юта Джаз: Митчелл - 30, Богданович - 21, Кларксон - 20, Конли - 16, Инглс - 10, Брэдли - 9, Гобер - 9, О'Нил - 8, Ньянг - 6, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
Вашингтон Уизардс: Бил - 42, Брайант - 16, Хатимура - 15, Браун - 11, Напьер - 10, Дав. Бертанс - 7, Пэйтон II - 5, Робинсон - 5, Смит - 4, Вагнер - 2, Маинми - 2, Pasecniks, Бонга, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Уолл

«Детройт Пистонс» на выезде переиграл «Финикс Санз» — 113:111. В составе победителей 31 очко набрал Деррик Роуз. Украинский защитник Святослав Михайлюк провёл на паркете 30 минут и 19 секунд, набрав 13 очков и отдав 4 результативные передачи.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 113
Детройт Пистонс
Детройт
Финикс Санз: Букер - 26, Эйтон - 20, Рубио - 16, Бриджес - 13, Шарич - 11, Джонсон - 9, Бэйнс - 7, Окобо - 6, Картер - 3, Jerome, Lecque, Owens, Диалло, Камински, Убре, Харпер
Детройт Пистонс: Роуз - 31, Вуд - 19, Найт - 19, Михайлюк - 13, Галлоуэй - 7, Снелл - 7, Хенсон - 7, Думбуйа - 6, Томас - 3, Hall - 1, King, Боун, Браун, Гриффин, Кеннард, Мейкер, Уолтон

«Лос-Анджелес Клипперс» дома разгромил «Денвер Наггетс» — 132:103. В составе победителей 24 очка набрал Пол Джордж. Дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов оформил Монтрезл Харрелл. У гостей в шаге от дабл-дабла остановился Никола Йокич, набравший 21 очко и совершивший 9 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 103
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 24, Леонард - 19, Харрелл - 18, Л. Уильямс - 17, Шамет - 12, Джексон - 10, Зубац - 10, Грин - 7, Макгрудер - 7, Моррис - 6, Coffey - 2, Беверли, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Паттерсон
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Грант - 20, Бартон - 18, Маррей - 11, Моррис - 7, Портер - 7, Пламли - 5, Дозьер - 4, Крэйг - 4, Харрис - 4, Чанчар - 2, Bol, Бэйтс-Диоп, Вонле, Макрай, Миллсэп
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020