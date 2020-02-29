Бекхэм: мне посчастливилось видеть игру Коби Брайанта вживую

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм поделился мнением о легендарном баскетболисте НБА Коби Брайанте, погибшем 26 января.



«Мне повезло жить в Лос-Анджелесе, когда „Лейкерс“ выигрывал титулы, мне посчастливилось видеть игру Коби Брайанта вживую. Меня спрашивали, зачем я каждый раз сижу до последней секунды встречи, ведь можно просто уйти на ужин. Отвечал, что, если Коби на паркете, никуда не уйду с места», — сказал Бекхэм в интервью ESPN.



Напомним, Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли в результате крушения вертолёта 26 января. Церемония прощания состоялась на арене «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого Брайант стал пятикратным чемпионом НБА 24 февраля.