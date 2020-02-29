Бекхэм: мне посчастливилось видеть игру Коби Брайанта вживую
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм поделился мнением о легендарном баскетболисте НБА Коби Брайанте, погибшем 26 января.
«Мне повезло жить в Лос-Анджелесе, когда „Лейкерс“ выигрывал титулы, мне посчастливилось видеть игру Коби Брайанта вживую. Меня спрашивали, зачем я каждый раз сижу до последней секунды встречи, ведь можно просто уйти на ужин. Отвечал, что, если Коби на паркете, никуда не уйду с места», — сказал Бекхэм в интервью ESPN.
Напомним, Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли в результате крушения вертолёта 26 января. Церемония прощания состоялась на арене «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого Брайант стал пятикратным чемпионом НБА 24 февраля.
Читайте также
- 29 февраля 2020
-
11:59
-
10:59
-
09:21
-
09:00
-
08:48
-
06:44
- 28 февраля 2020
-
23:11
-
22:44
-
21:47
-
21:14
-
20:05
-
18:17
-
17:47
-
15:45
-
14:00
-
12:30
-
11:08
-
10:17
-
09:30
-
09:03
-
09:00
-
08:59
-
00:56
-
00:20
- 27 февраля 2020
-
23:58
-
22:58
-
22:07
-
21:45
-
20:31
-
19:00
-
17:37
-
15:10
-
13:15
-
11:46
-
10:40
Партнерский контент