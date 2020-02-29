Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Бекхэм: мне посчастливилось видеть игру Коби Брайанта вживую

Бекхэм: мне посчастливилось видеть игру Коби Брайанта вживую
Баскетбол / НБА 0

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм поделился мнением о легендарном баскетболисте НБА Коби Брайанте, погибшем 26 января.

«Мне повезло жить в Лос-Анджелесе, когда „Лейкерс“ выигрывал титулы, мне посчастливилось видеть игру Коби Брайанта вживую. Меня спрашивали, зачем я каждый раз сижу до последней секунды встречи, ведь можно просто уйти на ужин. Отвечал, что, если Коби на паркете, никуда не уйду с места», — сказал Бекхэм в интервью ESPN.

Напомним, Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли в результате крушения вертолёта 26 января. Церемония прощания состоялась на арене «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого Брайант стал пятикратным чемпионом НБА 24 февраля.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020