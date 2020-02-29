Швед — MVP 26-го тура Евролиги
Атакующий защитник «Химок» Алексей Швед стал MVP 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
28 февраля в матче с АСВЕЛом Алексей собрал коллекцию из 24 очков, 13 передач и 3 перехватов. При этом он допустил лишь одну потерю. Рейтинг эффективности Алексея составил 37 пунктов. Благодаря его усилиям российская команда одержала важную победу — 108:79.
При этом Шведу в матче с АСВЕЛом покорился рубеж 500 набранных очков в нынешнем сезоне Евролиги. «Химки» после 26-го тура Евролиги занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 12 побед при 14 поражениях. Такие же показатели у восьмой и девятой команд Евролиги — «Валенсии» и «Фенербахче» соответственно.
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