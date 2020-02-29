Кармело Энтони прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Нью-Йорк Никс»

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони поделился мыслями о возможном возвращении в «Нью-Йорк Никс». Такие слухи появились на фоне перестановок в руководстве «Никс». Не так давно президентом клуба по баскетбольным операциям стал Леон Роуз, который долгие годы представлял интересы Энтони в качестве агента.
«Мне сложно об этом говорить. Не знаю, как будет складываться ситуация. Легче всего сказать „эй, его агент там, он возвращается“. Но у меня нет никакого плана, я не знаю. Мы общаемся с Леоном по несколько раз в неделю, но мы не обсуждали такой вариант», — приводит слова Энтони Clutch Points.
В прошлом Кармело Энтони провёл в составе «Никс» семь сезонов. В 412 матчах за команду он набирал 24,7 очка, собирал 7,0 подбора и совершал 3,2 передачи. Энтони занимает седьмое место в списке самых результативных игроков «Никс» за всю историю.
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