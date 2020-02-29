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«Автодор» прервал серию из семи поражений, разгромив «Цмоки-Минск»

«Автодор» прервал серию из семи поражений, разгромив «Цмоки-Минск»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал «Цмоки-Минск».

Первая четверть прошла практически в равной борьбе, чуть удачливее в ней оказались хозяева — 26:24. Во второй десятиминутке «Автодор» уже уверенно контролировал ход встречи и повёл в счёте с двузначным преимуществом — 58:46. После большого перерыва рисунок игры на паркете практически не изменился, «Автодор» владел преимуществом и одержал победу с крупным счётом — 109:90.

Самым результативным в составе победителей стал Маркел Старкс, набравший 21 очко. У «Цмоки-Минск» коллекцию из 20 очков и 9 подборов собрал Максим Салаш.

Отметим, что этот успех стал первым для саратовцев в Единой лиге ВТБ в 2020 году. Команда прервала серию из семи поражений.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
109 : 90
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
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