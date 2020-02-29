Жена Шведа — о карьере мужа в НБА: американцы не давали шанса Алексею показать себя

Настасья Швед, супруга атакующего защитника «Химок» Алексея Шведа, считает, что её муж мог бы заиграть в НБА на самом высоком уровне. Девушка убеждена, что этого не случилось по причине того, что тренеры не давали возможности игроку проявить себя.

«Американцы не давали шанса показать себя. Если бы дали, он бы играл на уровне с лучшими игроками этих клубов», — приводит слова Настасьи Швед российская редакция Forbes.

Алексей Швед перебрался в НБА в 2012 году и играл там до 2015 года. За это время он защищал цвета «Миннесоты Тимбервулвз», «Филадельфии Севенти Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».

Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 182 матчах, набирая в них 7,4 очка, собирая 2,0 подбора и совершая 2,5 передачи.