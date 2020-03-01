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Си Джей Макколлум отказался от автограф-сессий, чтобы не заболеть коронавирусом

Си Джей Макколлум отказался от автограф-сессий, чтобы не заболеть коронавирусом
Баскетбол / НБА 0

Один из лидеров «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум обеспокоен ситуацией с эпидемией коронавируса. Баскетболист заявил, что пока отказывается от участия в автограф-сессиях. Таким образом, он надеется избежать дополнительных контактов и снизить риск заражения.

«Коронавирус официально зафиксирован в Орегоне. Конкретно, близ озера Освего. Мойте руки с мылом не менее 20 секунд и прикрывайте рот, когда кашляете. Я официально беру паузу в участии в автограф-сессиях», — написал Макколлум на своей странице в «Твиттере».

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань. Первый случай заболевания был зафиксирован в конце декабря 2019 года. С того момента по всему миру заразилось более 85 тыс. человек, из них почти 3 тыс. скончались.

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