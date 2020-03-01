«Лейкерс» проиграл «Мемфису», «Хьюстон» сильнее «Бостона» и другие результаты дня

В ночь на 1 марта по московскому времени в регулярном чемпионате НБА было сыграно восемь матчей. В первом из них «Нью-Йорк Никс» одержал победу в матче с «Чикаго Буллз» — 125:115. Команда из Иллинойса проиграла в десятый раз в последних одиннадцати матчах.

«Майами Хит» на домашней арене справился с «Бруклин Нетс» — 116:113. Наибольший вклад в успех флоридцев сделал Горан Драгич, собравший коллекцию из 19 очков и 10 передач. «Нетс» потерпели четвёртое поражение кряду.

«Атланта Хоукс» на домашней арене обыграла «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 129:117. Лучшим в составе победителей стал Трэй Янг — 25 очков и 15 передач. У орегонцев 35 баллов в активе Си Джей Макколлума.

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде проиграл «Мемфис Гриззлиз» — 88:105. Калифорнийцы уступали команде из Теннесси практически на протяжении всего матча. Лучшим в составе победителей стал Джа Морант, собравший коллекцию из 27 очков и 14 передач, мощный дабл-дабл на счету Йонаса Валанчюнаса — 22 очка и 20 подборов. У «Лейкерс» 19 очков и 10 передач в активе Леброна Джеймса.

«Бостон Селтикс» на домашней арене не справился с «Хьюстон Рокетс» — 110:111. Хозяева уступили техасцам лишь в овертайме. Самым результативным в составе победителей стал Расселл Уэстбрук — 41 очко. У «Бостона» дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов в активе Джейсона Тэйтума.