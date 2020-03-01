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«Лейкерс» проиграл «Мемфису», «Хьюстон» сильнее «Бостона» и другие результаты дня

«Лейкерс» проиграл «Мемфису», «Хьюстон» сильнее «Бостона» и другие результаты дня
Баскетбол / НБА 0

В ночь на 1 марта по московскому времени в регулярном чемпионате НБА было сыграно восемь матчей. В первом из них «Нью-Йорк Никс» одержал победу в матче с «Чикаго Буллз» — 125:115. Команда из Иллинойса проиграла в десятый раз в последних одиннадцати матчах.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
125 : 115
Чикаго Буллз
Чикаго
Нью-Йорк Никс: Робинсон - 23, Рэндл - 22, Барретт - 19, Гибсон - 17, Нокс - 12, Портис - 10, Харклесс - 9, Эллингтон - 6, Нтиликина - 4, Пэйтон - 3, Wooten, Аллен, Баллок, Браздейкис, Дотсон, Смит, Трир
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Уайт - 22, Янг - 15, Гэффорд - 12, Mokoka - 8, Валентайн - 8, Картер - 6, Саторански - 6, Арчидиаконоу - 5, Харрисон - 5, Фелисио - 2, Данн, Корнет, Маркканен, Портер, Страс, Хатчинсон

«Майами Хит» на домашней арене справился с «Бруклин Нетс» — 116:113. Наибольший вклад в успех флоридцев сделал Горан Драгич, собравший коллекцию из 19 очков и 10 передач. «Нетс» потерпели четвёртое поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
116 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Майами Хит: Нанн - 21, Горан Драгич - 19, Адебайо - 16, Батлер - 16, Краудер - 13, Джонс - 12, Робинсон - 10, Олиник - 7, Игуодала - 2, Alexander, Vincent, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл, Хироу
Бруклин Нетс: Динуайдди - 25, Харрис - 20, Аллен - 17, ЛеВерт - 15, Чендлер - 11, Принс - 10, Темпл - 7, Джордан - 3, Луваву-Кабарро - 3, Куруч - 2, Martin, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Кьоцца, Муса, Пинсон

«Атланта Хоукс» на домашней арене обыграла «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 129:117. Лучшим в составе победителей стал Трэй Янг — 25 очков и 15 передач. У орегонцев 35 баллов в активе Си Джей Макколлума.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
129 : 117
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Атланта Хоукс: Янг - 25, Коллинс - 24, Хантер - 22, Хаертер - 19, Грэм - 12, Фернанду - 11, Реддиш - 8, Картер - 3, Тиг - 3, Гудвин - 2, Бембри, Браун, Дедмон, Джонс, Капела, Лябисье
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 35, Уайтсайд - 21, Трент-мл. - 15, Энтони - 12, Ариза - 10, Саймонс - 10, Хезонья - 8, Габриэль - 2, Литтл - 2, Суониган - 2, Браун, Коллинс, Лиллард, Нуркич, Оар, Худ

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде проиграл «Мемфис Гриззлиз» — 88:105. Калифорнийцы уступали команде из Теннесси практически на протяжении всего матча. Лучшим в составе победителей стал Джа Морант, собравший коллекцию из 27 очков и 14 передач, мощный дабл-дабл на счету Йонаса Валанчюнаса — 22 очка и 20 подборов. У «Лейкерс» 19 очков и 10 передач в активе Леброна Джеймса.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
105 : 88
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Морант - 27, Брукс - 24, Валанчюнас - 22, Андерсон - 8, Джонс - 7, Кончар - 5, Джексон - 4, Ватанабэ - 3, Мелтон - 3, Дьенг - 2, Uthoff, Аллен, Белл, Гудурич, Джексон, Кларк, Уинслоу
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Дэвис - 15, Колдуэлл-Поуп - 11, Кузма - 10, Карузо - 9, Брэдли - 6, Ховард - 6, Моррис - 5, Дэниэлс - 3, Макги - 2, Рондо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Грин, Дадли, Кук

«Бостон Селтикс» на домашней арене не справился с «Хьюстон Рокетс» — 110:111. Хозяева уступили техасцам лишь в овертайме. Самым результативным в составе победителей стал Расселл Уэстбрук — 41 очко. У «Бостона» дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов в активе Джейсона Тэйтума.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
110 : 111
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Смарт - 26, Браун - 22, Хэйворд - 18, Тайс - 8, Уильямс - 2, Уонамэйкер - 2, Waters, Грин, Кантер, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 41, Харден - 21, Ковингтон - 16, Такер - 9, Хаус - 9, Гордон - 7, Риверс - 5, Грин - 3, Frazier, Howard, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Маклемор, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
104 : 113
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Драммонд - 27, Лав - 20, Секстон - 16, Портер - 14, Гарлэнд - 10, Осман - 8, Нэнс - 5, Деллаведова - 4, Mooney, Windler, Жижич, Маккинни, Томпсон, Уэйд, Экзам
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 30, Брогдон - 22, Оладипо - 19, Сабонис - 18, Тёрнер - 10, Макдермотт - 9, Холидей - 3, Холидэй - 2, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Лэмб, Макконнел, Митру-Лонг, Самнер, Сэмпсон
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
114 : 113
Орландо Мэджик
Орландо
Сан-Антонио Спёрс: Лайлз - 20, Гэй - 19, Дерозан - 16, Мюррей - 15, Форбс - 13, Уайт - 11, Ойбанкс - 10, Миллз - 8, Белинелли - 2, Poeltl, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Мету, Олдридж, Уокер
Орландо Мэджик: Фурнье - 23, Росс - 21, Вучевич - 16, Огастин - 12, Фульц - 11, Бамба - 8, Эннис - 8, Гордон - 7, Картер-Уильямс - 7, Law, Айзек, Амину, Берч, Джонсон, Ивунду, Кларк, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
99 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Букер - 21, Эйтон - 20, Бриджес - 15, Окобо - 14, Шарич - 11, Бэйнс - 6, Джонсон - 6, Рубио - 6, Jerome, Lecque, Owens, Диалло, Камински, Картер, Убре, Харпер
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 25, Ли - 20, Уиггинс - 17, Mulder - 14, Бендер - 13, Крисс - 11, Луни - 10, Toscano-Anderson - 5, Smailagic, Боумен, Грин, Карри, Пул, Томпсон
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