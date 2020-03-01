Харден вышел на пятое место по количеству трёхочковых за всю историю НБА

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден превзошёл ещё одно историческое достижение. В матче с «Бостон Селтикс» лидер техасцев сумел реализовать четыре броска с дальней дистанции. Благодаря этому, общее число забитых им трёхочковых достигло 2283.
Благодаря этому, он обошёл сразу двух баскетболистов в списке лидеров НБА по трёхочковым броскам за всю историю лиги, оставив позади Джейсона Терри и Винса Картера. Последний всё ещё продолжает карьеру и планирует завершить выступления по итогам сезона.
Отметим, что лидером НБА по трёхочковым броскам за всю историю является легендарный Рэй Аллен, на счету которого 2973 точных броска. Второе место у Реджи Миллера — 2560. Третьим в списке идёт Стефен Карри — 2492, а четвёртым Кайл Корвер — 2428. Двое последних также продолжают карьеру.
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