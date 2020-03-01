Морант посвятил победу над «Лейкерс» интернет-троллю
Разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант прокомментировал победу своей команды над «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:88). Баскетболист признался, что посвящает её интернет-троллю, который постоянно указывал Моранту на то, что у него уже нет былого запала.
«Серия поражений подтолкнула меня. Я хочу поблагодарить того парня, который писал в «Твиттере», что в моих глазах больше нет огня. Это игра была для него. Это то, что я делаю: доказываю людям их неправоту», — сказал Морант в интервью, размещённом на странице SportsCenter в «Твиттере».
В матче с «Лейкерс» Морант стал лучшим игроком в составе «Мемфиса». Защитник собрал коллекцию из 27 очков, 14 передач и 6 подборов.
Морант — второй номер драфта НБА 2019 года.
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