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Матч «Реала» с «Миланом» из-за коронавируса пройдёт без зрителей

Матч «Реала» с «Миланом» из-за коронавируса пройдёт без зрителей
Баскетбол / Евролига 0

Руководство Евролиги приняло решение относительно матча 27-го тура регулярного чемпионата между «Миланом» и мадридским «Реалом», который пройдёт 3 марта в Милане. Согласно постановлению боссов турнира встреча пройдёт за закрытыми дверями. Кроме того что на поединок не пустят фанатов, доступ будет закрыт также и для прессы.

Такие меры приняты в связи со вспышкой коронавируса, сообщает Sportando. Италия продолжает оставаться эпицентром заболевания в Европе.

Напомним, ранее неведомая форма коронавируса впервые была обнаружена в конце декабря минувшего года в Китае. С того момента вирус проник более чем в 50 стран мира. При этом зафиксировано около 90 тысяч заболевших, 3 тысячи заражённых скончались.

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