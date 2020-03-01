Матч «Реала» с «Миланом» из-за коронавируса пройдёт без зрителей

Руководство Евролиги приняло решение относительно матча 27-го тура регулярного чемпионата между «Миланом» и мадридским «Реалом», который пройдёт 3 марта в Милане. Согласно постановлению боссов турнира встреча пройдёт за закрытыми дверями. Кроме того что на поединок не пустят фанатов, доступ будет закрыт также и для прессы.

Такие меры приняты в связи со вспышкой коронавируса, сообщает Sportando. Италия продолжает оставаться эпицентром заболевания в Европе.

Напомним, ранее неведомая форма коронавируса впервые была обнаружена в конце декабря минувшего года в Китае. С того момента вирус проник более чем в 50 стран мира. При этом зафиксировано около 90 тысяч заболевших, 3 тысячи заражённых скончались.