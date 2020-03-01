«Астана» победила «Енисей», прервав серию из трёх поражений

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал «Астану».

Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти повели с преимуществом в четыре очка — 22:18. К большому перерыву гости из Казахстана практически ликвидировали отставание — 38:39.

В третьей четверти «Астана» выдала решающий рывок и оторвалась от «Енисея» на семь очков — 60:53. В заключительном игровом отрезке казахстанцы лишь укрепили преимущество, одержав уверенную победу — 78:64. Таким образом, «Астана» прервала серию из трёх поражений.

Лучшим в составе победителей стал Малкольм Хилл, записавший в актив 22 очка и 5 передач. У красноярцев отметился Денис Захаров, набравший 19 баллов.