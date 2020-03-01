«Парма» переиграла «Зелёна-Гуру» благодаря дабл-даблу Мейериса

Пермская «Парма» на домашнем паркете переиграла польскую «Зелёна-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Первая четверть прошла практически в равной борьбе, в которой поляки оказались чуть сильнее — к первому перерыву они повели со счётом 22:21. Однако уже во второй четверти хозяевам паркета удалось совершить рывок и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 49:44 в пользу пермяков.



В третьей четверти также оказалась сильнее «Парма» — к заключительной четверти они вели со счётом 79:59. В заключительной четверти чуть сильнее оказались гости, однако это не повлияло на исход встречи. Итоговый счёт встречи — 91:76 (21:22, 28:22, 30:15, 12:17) в пользу «Пармы».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эйгирдас Жукаускас, набравший 18 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Марекс Мейерис, набравший 10 очков и совершивший 10 подборов. В составе гостей 13 очков набрал Людвиг Хакансон.