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Максивтис: выполнили план «А», жалко, что не вышел план «Б»

Максивтис: выполнили план «А», жалко, что не вышел план «Б»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Пармы» Казис Максивтис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зелёна-Гурой».

«Очень приятно играть в «Молоте» при такой атмосфере. Рады, что наши болельщики с самого начала сезона верили в команду и дошли вместе с нами до этого момента. Спасибо пермским болельщикам, мы играем для них, и при невероятной поддержке в «Молоте» делать это одно удовольствие. Я много где побывал и считаю, что здесь, в Перми, очень хорошая атмосфера.

Свою команду тоже хочу поздравить с победой, выполнили план «А», жалко, что не вышел план «Б» — выиграть больше 18 очков. Благодарен команде за то, что мы держались вместе, действовали по плану и одержали важную победу!" — приводит слова Максвитиса официальный сайт пермской команды.

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