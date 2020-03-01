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Анзулович: «Енисею» не хватило качества завершить игру так, как мы играли первые 27 минут

Анзулович: «Енисею» не хватило качества завершить игру так, как мы играли первые 27 минут
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».

«Поздравляю «Астану» с победой. И ещё поздравляю своих игроков, но нам не хватило качества завершить игру так, как мы играли в первые 27 минут. Для нас очень сложно играть без трёх легионеров. Этот фактор стал ключевым в концовке. У нас были шансы в первые три четверти оторваться, но соперники всегда забивали сложные мячи и брали подборы в нападении. Нас также подвела реализация бросков», — приводит слова Дражена Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Встреча «Енисея» и «Астаны» завершилась победой гостей со счётом 78:64 (18:22, 20:17, 22:14, 18:11).

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