Анзулович: «Енисею» не хватило качества завершить игру так, как мы играли первые 27 минут
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».
«Поздравляю «Астану» с победой. И ещё поздравляю своих игроков, но нам не хватило качества завершить игру так, как мы играли в первые 27 минут. Для нас очень сложно играть без трёх легионеров. Этот фактор стал ключевым в концовке. У нас были шансы в первые три четверти оторваться, но соперники всегда забивали сложные мячи и брали подборы в нападении. Нас также подвела реализация бросков», — приводит слова Дражена Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Встреча «Енисея» и «Астаны» завершилась победой гостей со счётом 78:64 (18:22, 20:17, 22:14, 18:11).
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