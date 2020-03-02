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Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан», у Уильямсона – 35 очков

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан», у Уильямсона – 35 очков
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:114.

В составе победителей самым результативным стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 34 очков, 12 подборов и 13 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Зайон Уильямсон, набравший 35 очков. Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов.

«Нью-Орлеан» потерпел второе поражение за последние три игры. «Лейкерс» в свою очередь одержали восьмую победу за последние девять игр.

В следующем матче «Нью-Орлеан Пеликанс» встретится с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Филадельфией Сиксерс».

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2020, понедельник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
114 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 35, Болл - 19, Ингрэм - 15, Фэйворс - 12, Холидей - 11, Мелли - 10, Харт - 7, Мур - 5, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Редик, Уильямс, Хэйс, Читэм
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Кузма - 20, Колдуэлл-Поуп - 13, Брэдли - 10, Грин - 10, Моррис - 10, Макги - 8, Ховард - 8, Кук - 5, Рондо - 4, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Дэниэлс, Карузо
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