Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан», у Уильямсона – 35 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:114.

В составе победителей самым результативным стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 34 очков, 12 подборов и 13 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Зайон Уильямсон, набравший 35 очков. Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов.

«Нью-Орлеан» потерпел второе поражение за последние три игры. «Лейкерс» в свою очередь одержали восьмую победу за последние девять игр.

В следующем матче «Нью-Орлеан Пеликанс» встретится с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Филадельфией Сиксерс».