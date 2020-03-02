Адетокунбо обновил личный рекорд в матче с «Шарлотт»

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо отметился дабл-даблом в матче регулярного чемпионата с «Шарлотт Хорнетс». «Милуоки» на выезде обыграл «Шарлотт» со счётом 93:85, а Адетокунбо набрал 41 очко, собрал 20 подборов и отдал 6 передач.

Это первая игра в карьере Адетокунбо в НБА, в которой ему удалось набрать не менее 40 очков и сделать не менее 20 подборов, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.

25-летний Адетокунбо, 15-й номер драфта НБА 2013 года, проводит седьмой сезон в составе «Милуоки». В сезоне-2019/2020 «Бакс» с соотношением побед и поражений 52-8 лидируют не только в турнирной таблице Восточной конференции, но и во всей лиге.