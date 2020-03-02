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Леонард: «Клипперс» стремятся к тому, чтобы выиграть чемпионат

Леонард: «Клипперс» стремятся к тому, чтобы выиграть чемпионат
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард рассказал о настрое команды на завоевание чемпионского титула НБА.

«Мы стремимся к тому, чтобы выиграть чемпионат. Всё может произойти, если, как и в моих бывших командах, все просто хотят выиграть и стремятся пожертвовать чем-то ради этого и сохранять уверенность.

Если мы продолжим делать это, то сможем достичь успеха, но не всегда всё идёт именно так, как хочется нам. Многое будет зависеть и от удачи — судейских решений, попаданий, здоровья наших игроков. Нам просто нужно двигаться в правильном направлении и оставаться на позитиве», — приводит слова Кавая Леонарда Clutch Points.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, одержав 41 победу в 60 матчах.

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