Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Матч Еврокубка между «Виртусом» и «Дарушшафакой» отложен из-за эпидемии коронавируса

Матч Еврокубка между «Виртусом» и «Дарушшафакой» отложен из-за эпидемии коронавируса
Баскетбол / Еврокубок 0

Руководство Евролиги приняло решение отложить на неопределённый срок матч Еврокубка между итальянским «Виртусом» и турецкой «Дарушшафакой», сообщает пресс-служба турнира.

Такое решение было принято из-за того, что МИД Турции запретило въезд в страну людям, посещавшим Италию на протяжении последних двух недель. Пока неизвестно, когда именно состоится этот матч.

Матч между «Виртусом» и «Дарушшафакой» должен был состояться 4 марта в Турции.

По последним данным, число погибших в результате заражения коронавирусом на территории Италии выросло до 52 человек. Число заболевших в стране выросло до 2036 человек. Италия является третьей страной по количеству заразившихся новым вирусом. Всего в мире зарегистрировано 90 242 случая заболевания кронавирусом COVID-19.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020