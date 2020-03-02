Матч Еврокубка между «Виртусом» и «Дарушшафакой» отложен из-за эпидемии коронавируса

Руководство Евролиги приняло решение отложить на неопределённый срок матч Еврокубка между итальянским «Виртусом» и турецкой «Дарушшафакой», сообщает пресс-служба турнира.
Такое решение было принято из-за того, что МИД Турции запретило въезд в страну людям, посещавшим Италию на протяжении последних двух недель. Пока неизвестно, когда именно состоится этот матч.
Матч между «Виртусом» и «Дарушшафакой» должен был состояться 4 марта в Турции.
По последним данным, число погибших в результате заражения коронавирусом на территории Италии выросло до 52 человек. Число заболевших в стране выросло до 2036 человек. Италия является третьей страной по количеству заразившихся новым вирусом. Всего в мире зарегистрировано 90 242 случая заболевания кронавирусом COVID-19.
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