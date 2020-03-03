Адетокунбо и Порзингис — лучшие игроки минувшей недели в НБА

В НБА назвали лучших игроков минувшей недели, их имена обнародованы на официальной странице лиги в «Твиттере».



В Восточной конференции им стал форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. На минувшей неделе он принял участие в четырёх матчах, набирая в среднем 28,5 очка, собирая 16,5 подбора и отдавая 5,5 передачи за игру. Усилия баскетболиста помогли «Бакс» победить во всех четырёх матчах на минувшей неделе.



В Западной конференции лучшим признали Кристапса Порзингиса. Он принял участие в четырёх матчах и помог «Даллас Маверикс» победить в трёх из них. Порзингис набирал 26,3 очка, собирал 11,8 подбора и отдавал 2,5 результативной передачи за игру.



Для Янниса Адетокунбо это звание стало четвёртым в нынешнем сезоне НБА. Кристапс Порзингис стал игроком недели в первый раз в нынешнем сезоне.