В НБА придумали, как защитить игроков от коронавируса

В Национальной баскетбольной ассоциации для игроков разработали ряд рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, сообщает ESPN.

Клубы получили от руководства лиги список из 10 рекомендаций. Игрокам рекомендуется не приветствовать болельщиков посредством хлопков открытыми ладонями, не брать для раздачи автографов такие предметы, как ручки, маркеры, мячи и майки. Отмечается, что некоторые команды уже прислушались к советам ассоциации.

Сообщается, что НБА консультируется с экспертами по инфекционным заболеваниям, включая сотрудников Центра по контролю за заболеваниями. Также лига постоянно находится на связи с командными врачами и спортивными физиотерапевтами.

Ранее игрок «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум отказался от автограф-сессий, чтобы не заболеть коронавирусом.