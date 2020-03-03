43-летний Винс Картер вышел на шестое место по числу трёхочковых за всю историю НБА

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» Винс Картер набрал 6 очков, реализовав два трёхочковых броска из семи, в матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз». «Атланта» на своём паркете проиграла «Мемфису» со счётом 88:127.

После этого матча 43-летний Картер вышел на шестое место по количеству трёхочковых за карьеру в НБА. На его счету 2283 трёхочковых, а позади остался Джейсон Терри, у которого на один точный бросок из-за дуги меньше. Лидером по этому показателю является Рэй Аллен, на счету которого 2973 трёхочковых.

Картер, 5-й номер драфта НБА 1998 года, ранее выступал за «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сакраменто Кингз».