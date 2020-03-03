«Мемфис» одержал самую крупную гостевую победу в истории клуба

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» на выезде разгромил «Атланту Хоукс» в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счётом 127:88 в пользу «Мемфиса». Таким образом, итоговое преимущество «Гриззлиз» над «Атлантой» составило 39 очков, и это самая крупная гостевая победа в истории команды, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» клуба.
Самую крупную победу в истории «Мемфис» одержал в декабре 2003 года, дома победив «Нью-Джерси Нетс» с разницей в 47 очков (110:63).
Кроме того сразу девять игроков «Мемфиса» в матче с «Атлантой» набрали не менее 10 очков, что также является рекордом клуба.
В сезоне-2019/2020 «Мемфис» с соотношением побед и поражений 30-31 занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
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