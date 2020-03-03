Гостевой матч УНИКСа в Еврокубке пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Матч шестого тура Топ-16 Еврокубка с участием «Монако» и УНИКСа пройдёт без зрителей, сообщает пресс-служба монегасков.

На минувшей неделе правительство Монако объявило о первом случае заражения коронавирусом COVID-19 в княжестве. По этой причине было принято решение провести баскетбольный матч с участием «Монако» и команды из Казани без болельщиков на трибунах.

Матч «Монако» — УНИКС состоится завтра, 4 марта, и начнётся в 21:30 мск. На счету казанского клуба 3 победы и 2 поражения в Топ-16, у «Монако» идентичные показатели.

Ранее стало известно, как в Национальной баскетбольной ассоциации собрались минимизировать риск распространения коронавируса среди игроков. Клубы НБА получили от лиги список из 10 рекомендаций.