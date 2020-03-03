Защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон направил призовые конкурса снайперов в детский фонд «Анастасия», сообщает официальный сайт краснодарского клуба. Сумма в размере 500 тыс., выигранная на звёздном уик-энде в ходе конкурса трёхочковых, пойдёт на операцию Анатолия Платонова.

«Второй год подряд мне удалось выиграть конкурс трёхочковых на Матче всех звёзд. Очень рад не только победе, но и очередной возможности сделать доброе дело, поэтому я не раздумывая отправил деньги в благотворительный фонд «Анастасия».

В наше время очень остро стоит проблема социального неравенства и многим нужна помощь. Надеюсь, что в будущем всё больше и больше людей будут проявлять подобную инициативу и все вместе мы сможем сделать этот мир добрее и лучше. Хочу пожелать выздоровления Толику, верю, что моя небольшая помощь внесёт лепту в его выздоровление», — сказал Фридзон.