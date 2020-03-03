«Парма» усилилась экс-форвардом «Автодора» Савовичем
Пермская «Парма» достигла договорённости о подписании контракта с сербским форвардом Борисом Савовичем, сообщил агент игрока Мишко Ражнатович на своей странице в «Твиттере».
Нынешний сезон 32-летний Савович начинал в чемпионате Южной Кореи. В составе «Гоянг Орионс» игрок набирал 15,0 очка и собирал 5,0 подбора в матче.
У Бориса уже есть опыт выступлений в Единой лиги ВТБ и в России в частности. В 2018 году он защищал цвета «Зелёна-Гуры», а позже перебрался в саратовский «Автодор», откуда затем и уехал в Азию.
За годы карьеры Борис Савович сменил более десяти команд. Так, он защищал цвета «Галатасарая», «Црвены Звезды», «Баварии», «Тюрк Телекома», «Ульма», «Венеции», «Будучности» и «Мега Лекса».
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