«Парма» усилилась экс-форвардом «Автодора» Савовичем

Пермская «Парма» достигла договорённости о подписании контракта с сербским форвардом Борисом Савовичем, сообщил агент игрока Мишко Ражнатович на своей странице в «Твиттере».

Нынешний сезон 32-летний Савович начинал в чемпионате Южной Кореи. В составе «Гоянг Орионс» игрок набирал 15,0 очка и собирал 5,0 подбора в матче.

У Бориса уже есть опыт выступлений в Единой лиги ВТБ и в России в частности. В 2018 году он защищал цвета «Зелёна-Гуры», а позже перебрался в саратовский «Автодор», откуда затем и уехал в Азию.

За годы карьеры Борис Савович сменил более десяти команд. Так, он защищал цвета «Галатасарая», «Црвены Звезды», «Баварии», «Тюрк Телекома», «Ульма», «Венеции», «Будучности» и «Мега Лекса».