Паскуаль — о проигрыше «Зенита» в матче с ЦСКА: игра нам более-менее удалась

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал очередное поражение своей команды в матче Евролиги. 3 марта петербуржцы встретились с ЦСКА и уступили со счётом 78:86.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Это была игра, которая нам более-менее удалась, в том смысле, что мы действовали в соответствии со своим планом на протяжении всего матча. Мы потеряли контроль только в начале третьей четверти, когда мы за несколько минут отпустили ЦСКА в отрыв. Соперник его и удержал.

Хотя мы боролись, не прекращали погоню и были близки к тому, чтобы вернуться. Это был очередной шаг вперёд, но нужно не прекращать и сделать ещё один, уже в игре против «Жальгириса»", — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».