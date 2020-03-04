Куртинайтис: «Химки» не теряют позиции и по-прежнему продолжают борьбу за плей-офф

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (86:95). По его словам, эта неудача никак не влияет на шансы команды прорваться в плей-офф турнира.

«Поздравляю «Жальгирис» и тренера Шарунаса Ясикявичюса с отличной игрой, которую его команда показала с первой до последней минуты. Эта победа — огромный шаг для «Жальгириса» в направлении плей-офф Евролиги. Несмотря на поражение, мы не теряем свои позиции и по-прежнему продолжаем бороться за плей-офф. Сейчас нужно думать о следующем матче, о том, как мы будем играть против ближайшего соперника», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

В следующем матче Евролиги «Химки» сыграют с «Фенербахче».