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«Клипперс» с Леонардом победили «Оклахому» и другие результаты игрового дня НБА

«Клипперс» с Леонардом победили «Оклахому» и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

3 марта состоялось восемь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Нью-Орлеан Пеликанс» дома проиграл «Миннесоте Тимбервулвз», несмотря на трипл-дабл Джру Холидэя, который набрал 27 очков, собрал 10 подборов и отдал 12 передач. Его партнёр Зайон Уильямсон набрал 25 очков, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи. Окончательный счёт — 139:134 в пользу «Миннесоты».

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победил «Оклахома-Сити Тандер». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 25 очков, собрал 8 подборов и отдал 1 передачу. Итоговый счёт — 109:94 в пользу «Клипперс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Сиксерс». Леброн Джеймс и Энтони Дэвис (оба — «Лейкерс») отметились дабл-даблами: первый набрал 22 очка, собрал 7 подборов и отдал 14 передач, а второй — 37 очков, 13 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 120:107 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
103 : 104
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Шарлотт Хорнетс: Розир - 20, Вашингтон - 19, Бриджес - 15, Мартин - 13, Мартин - 12, Зеллер - 8, Эрнангомес - 8, Макдэниелс - 6, Чеоли - 2, Батюм, Бийомбо, Бэйкон, Грэм, Монк, Симмонс, Спалдинг
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 21, Форбс - 15, Миллз - 13, Дерозан - 12, Уайт - 12, Гэй - 10, Джонсон - 7, Лайлз - 6, Уокер - 5, Ойбанкс - 3, Poeltl, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Мету, Олдридж
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 129
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 22, Уокер - 21, Тайс - 16, Смарт - 14, Уильямс - 10, Уонамэйкер - 9, Эдвардс - 8, Хэйворд - 7, Кантер - 5, Уильямс - 4, Грин - 2, Лэнгфорд - 2, Waters, Оджелей, Пуарье, Тейтум, Фалль
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 51, Луваву-Кабарро - 16, Динуайдди - 14, Харрис - 10, Аллен - 8, Джордан - 8, Кьоцца - 8, Куруч - 5, Темпл - 4, Чендлер - 3, Принс - 2, Martin, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Муса, Пинсон
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
94 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 24, Галлинари - 15, Жильжо-Александер - 15, Пол - 14, Dort - 7, Надер - 5, Адамс - 4, Ноэль - 4, Бертон - 3, Диалло - 3, Hervey, Roberson, Roby, Базли, Мускала, Фергюсон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Джордж - 16, Харрелл - 16, Л. Уильямс - 14, Зубац - 9, Моррис - 8, Джексон - 7, Грин - 6, Беверли - 3, Паттерсон - 3, Coffey - 2, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Шамет
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
134 : 139
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 27, Болл - 26, Уильямсон - 25, Ингрэм - 24, Харт - 11, Фэйворс - 10, Мелли - 5, Джексон - 4, Мур - 2, Александер-Уолкер, Грэй, Миллер, Окафор, Редик, Уильямс, Хэйс, Читэм
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 28, Расселл - 23, Джонсон - 19, Эрнангомес - 16, Reid - 13, Маклафлин - 13, Калвер - 11, Окоги - 11, Мартин - 3, Лейман - 2, Вандербилт, Ноуэлл, Спеллмен, Таунс, Тёрнер, Эванс
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 123
Торонто Рэпторс
Торонто
Финикс Санз: Букер - 22, Джонсон - 21, Рубио - 16, Шарич - 16, Эйтон - 13, Бриджес - 12, Картер - 11, Окобо - 3, Jerome, Lecque, Owens, Бэйнс, Диалло, Камински, Убре, Харпер
Торонто Рэпторс: Сиакам - 33, Лоури - 28, Пауэлл - 26, Буше - 19, Ануноби - 11, Маккоу - 5, Дэвис - 1, Watson, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Ибака, Марк Газоль, Миллер, Томас, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Бартон - 18, Миллсэп - 18, Йокич - 16, Пламли - 16, Маррей - 14, Харрис - 8, Моррис - 4, Грант - 3, Портер - 3, Bol, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Крэйг, Чанчар
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 22, Уиггинс - 22, Крисс - 16, Mulder - 15, Пул - 15, Бендер - 14, Toscano-Anderson - 8, Ли - 4, Smailagic, Боумен, Грин, Карри, Луни, Рэндл, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
133 : 126
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Богданович - 21, Хилд - 17, Джозеф - 14, Джайлс - 13, Лень - 12, Барнс - 10, Бэйзмор - 9, Бьелица - 6, Guy, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Паркер, Феррелл, Холмс
Вашингтон Уизардс: Бил - 35, Хатимура - 20, Дав. Бертанс - 18, Смит - 13, Брайант - 12, Робинсон - 10, Напьер - 9, Браун - 5, Бонга - 2, Вагнер - 2, Pasecniks, Маинми, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 107
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 22, Ховард - 11, Брэдли - 10, Колдуэлл-Поуп - 10, Рондо - 8, Грин - 7, Кузма - 7, Макги - 6, Моррис - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Карузо, Кук
Филадельфия Сиксерс: Робинсон - 25, Харрис - 18, Бёркс - 12, Милтон - 12, Скотт - 12, Коркмаз - 11, Хорфорд - 8, Нето - 7, Тибулл - 2, Pelle, Shayok, О'Куинн, Ричардсон, Симмонс, Смит, Эмбиид
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