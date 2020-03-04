«Клипперс» с Леонардом победили «Оклахому» и другие результаты игрового дня НБА

3 марта состоялось восемь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Нью-Орлеан Пеликанс» дома проиграл «Миннесоте Тимбервулвз», несмотря на трипл-дабл Джру Холидэя, который набрал 27 очков, собрал 10 подборов и отдал 12 передач. Его партнёр Зайон Уильямсон набрал 25 очков, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи. Окончательный счёт — 139:134 в пользу «Миннесоты».

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победил «Оклахома-Сити Тандер». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 25 очков, собрал 8 подборов и отдал 1 передачу. Итоговый счёт — 109:94 в пользу «Клипперс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Сиксерс». Леброн Джеймс и Энтони Дэвис (оба — «Лейкерс») отметились дабл-даблами: первый набрал 22 очка, собрал 7 подборов и отдал 14 передач, а второй — 37 очков, 13 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 120:107 в пользу «Лейкерс».