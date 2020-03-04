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Швед набрал 5000-е очко за «Химки»

Швед набрал 5000-е очко за «Химки»
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед набрал 5000-е очко в составе подмосковной команды в ходе матча с «Жальгирисом» в Евролиге. Российский баскетболист, проводивший 249-ю игру в клубе, набрал 24 очка, и теперь на его счету 5010 очков за команду во всех турнирах, отмечается в сообщении пресс-службы клуба.

Самые результативные игроки в истории БК «Химки»:

1. Алексей Швед – 5010 очков (249 игры)
2. Виталий Фридзон – 4678 (466)
3. Сергей Моня – 3916 (548)
4. Сергей Красников – 3848 (393)
5. Александр Петренко – 2807 (199).

Несмотря на результативную игру Шведа, «Химки» на выезде проиграли «Жальгирису» со счётом 85:96. У подмосковного клуба 12 побед и 15 поражений в сезоне-2019/2020 регулярного чемпионата Евролиги.

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