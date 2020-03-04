Квалификацию на Олимпиаду по баскетболу 3x3 в Индии перенесли из-за коронавируса

Олимпийский квалификационный турнир по баскетболу 3x3, который должен был пройти с 18 по 22 марта в Индии, перенесли из-за коронавируса, сообщается пресс-служба ФИБА.

ФИБА вместе с Международным олимпийским комитетом работают над решением сложившейся ситуации, так как турнир в Индии должен пройти до всеобщего олимпийского квалификационного турнира по баскетболу 3x3, который пройдёт с 24 по 26 апреля в Будапеште.

Также ФИБА перенесла Кубок Азии—2020 по баскетболу 3x3 в Китае с мая на сентябрь и Кубок Азии—2020 по баскетболу 3x3 для игроков до 17 лет в Малайзии с июня на октябрь. Чемпионаты Азии для игроков до 16 лет, которые должны были пройти в Ливане и Австралии в апреле 2020 года, отменены.

Напомним, сборная России по баскетболу 3х3 обеспечила себе участие в Играх-2020.