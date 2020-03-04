Паскуаль: «Зенит» идёт в верном направлении

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом».



«Нет сомнений, что матч для нас будет тяжёлым, «Жальгирис» выиграл в 9 из последних 12 встреч. Соперник отлично играет в защите и, как и любая серьёзная команда, лучше выступает во втором круге. Поэтому нам придётся непросто, нужно работать над своей игрой, потому что мы делали по 7 потерь за игру, а в игре против ЦСКА сделали 17. Из-за этого и проиграли. Но с каждой игрой нам нужно прогрессировать, и у нас это получается, мне кажется, мы идём в правильном направлении», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт санкт-петербургской команды.

Матч состоится завтра, 5 марта, в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.