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Леброн: мужчинам не стоит сдерживать эмоции, если что-то бьёт прямо в сердце

Леброн: мужчинам не стоит сдерживать эмоции, если что-то бьёт прямо в сердце
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказал мнение, что мужчины не должны стесняться своих эмоций.

«Мужчинам не стоит сдерживать эмоции, если что-то бьёт прямо в сердце. Нет причин быть безэмоциональным, когда ты чувствуешь что-то определённым образом. Эмоция исходит от того, кто проложил путь и сделал очень много замечательного в нашем виде спорта», — приводит слова Леброна Джеймса Sports Illustrated.

Многие медийные личности, включая Джеймса, не скрывали своих эмоций после гибели легендарного баскетболиста Национальной баксетбольной ассоциации Коби Брайанта. Сам Джеймс заплакал в первом матче «Лейкерс» после трагедии, случившейся 26 января 2020 года. Напомним, Брайант вместе с дочерью Джинной разбился при крушении вертолёта. Вместе с ним и дочерью на борту находилось ещё семь человек.

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