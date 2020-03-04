Леброн: мужчинам не стоит сдерживать эмоции, если что-то бьёт прямо в сердце

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказал мнение, что мужчины не должны стесняться своих эмоций.
«Мужчинам не стоит сдерживать эмоции, если что-то бьёт прямо в сердце. Нет причин быть безэмоциональным, когда ты чувствуешь что-то определённым образом. Эмоция исходит от того, кто проложил путь и сделал очень много замечательного в нашем виде спорта», — приводит слова Леброна Джеймса Sports Illustrated.
Многие медийные личности, включая Джеймса, не скрывали своих эмоций после гибели легендарного баскетболиста Национальной баксетбольной ассоциации Коби Брайанта. Сам Джеймс заплакал в первом матче «Лейкерс» после трагедии, случившейся 26 января 2020 года. Напомним, Брайант вместе с дочерью Джинной разбился при крушении вертолёта. Вместе с ним и дочерью на борту находилось ещё семь человек.
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