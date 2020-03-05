«Нижний Новгород» уступил «Дижону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА

Французский «Дижон»на домашнем паркете переиграл «Нижний Новгород» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА.



Хозяева паркета с первой четверти смогли захватить лидерство в матче, выиграв отрезок с разницей в три очка. Вторая четверть также осталась за французским клубом — к большому перерыву счёт на табло был 44:40 в пользу «Дижона».



В третьей четверти ситуация на паркете не изменилась — игра была почти равной, однако чуть сильнее оказался «Дижон». В решающей десятиминутке «Дижон» совершил рывок в 10 очков. Итоговый счёт встречи — 88:73 (20:17, 24:23, 17:16, 27:17).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэвид Холстон, набравший 21 очко. В составе гостей 19 очков набрал Брэндон Браун.