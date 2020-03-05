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«Нижний Новгород» уступил «Дижону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА

«Нижний Новгород» уступил «Дижону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА
Баскетбол 0

Французский «Дижон»на домашнем паркете переиграл «Нижний Новгород» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА.

Хозяева паркета с первой четверти смогли захватить лидерство в матче, выиграв отрезок с разницей в три очка. Вторая четверть также осталась за французским клубом — к большому перерыву счёт на табло был 44:40 в пользу «Дижона».

В третьей четверти ситуация на паркете не изменилась — игра была почти равной, однако чуть сильнее оказался «Дижон». В решающей десятиминутке «Дижон» совершил рывок в 10 очков. Итоговый счёт встречи — 88:73 (20:17, 24:23, 17:16, 27:17).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэвид Холстон, набравший 21 очко. В составе гостей 19 очков набрал Брэндон Браун.

Лига чемпионов ФИБА. 1/8 финала. 1-й матч
04 марта 2020, среда. 22:30 МСК
Дижон
Дижон, Франция
Окончен
88 : 73
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Дижон: Доре, Жюльен, Кульвиетис, Ландри, Лелу, Лум, Раднич, Соломон, Сулаймон, Ульмер, Холстон, Шассан
Нижний Новгород: Антипов, Астапкович, Бабурин, Беленитский, Браун, Ганькевич, Дженкинс, Паркс, Сорокин, Стребков, Торопов, Чадов
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