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«Мемфис» опять победил в гостях «+39» и другие результаты игрового дня НБА

«Мемфис» опять победил в гостях «+39» и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

4 марта состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома победил «Индиану Пэйсерс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 29 очков, собрав 12 подборов и отдав 6 передач. Окончательный счёт — 119:100 в пользу «Бакс».

«Мемфис Гриззлиз» на выезде разгромил «Бруклин Нетс». Второй номер драфта НБА 2019 года Джа Морант («Мемфис») набрал 15 очков, собрал 7 подборов и отдал 5 передач. Итоговый счёт — 118:79 в пользу «Гриззлиз». В предыдущем матче, в гостях с «Атлантой Хоукс», «Мемфис» также победил с отрывом в 39 очков.

«Даллас Маверикс» дома в овертайме победил «Нью-Орлеан Пеликанс». Лука Дончич («Даллас») оформил трипл-дабл: 30 очков, 16 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 127:123 в пользу «Маверикс».

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
119 : 100
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Миддлтон - 20, Дивинченцо - 19, Бледсо - 16, Мэттьюз - 15, Лопес - 7, Коннотон - 4, Уильямс - 4, Лопес - 3, Браун - 2, Адетокунбо, Ильясова, Корвер, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Хилл
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 18, Макдермотт - 16, Сабонис - 15, Макконнел - 14, Битадзе - 9, Тёрнер - 7, Холидей - 5, Брогдон - 4, Самнер - 4, Сэмпсон - 4, Холидэй - 4, Боуэн, Джонсон, Лиф, Лэмб, Митру-Лонг, Оладипо
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 114
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Детройт Пистонс: Вуд - 29, Найт - 18, Макрай - 15, Михайлюк - 13, Хенсон - 10, Галлоуэй - 9, Мейкер - 5, Снелл - 5, Думбуйа - 3, Hall, King, Боун, Браун, Гриффин, Кеннард, Роуз, Томас
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 27, Шрёдер - 23, Галлинари - 19, Пол - 16, Адамс - 8, Ноэль - 8, Dort - 6, Надер - 5, Фергюсон - 2, Hervey, Roberson, Roby, Базли, Бертон, Диалло, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
106 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 41, Лав - 26, Нэнс - 19, Осман - 13, Жижич - 4, Уэйд - 2, Портер - 1, Mooney, Pointer, Windler, Гарлэнд, Деллаведова, Драммонд, Маккинни, Томпсон, Экзам
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Оджелей - 22, Смарт - 18, Кантер - 10, Уильямс - 8, Уильямс - 6, Уонамэйкер - 6, Waters - 5, Тайс - 5, Браун, Грин, Лэнгфорд, Пуарье, Уокер, Фалль, Хэйворд, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 112
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 32, Портис - 21, Пэйтон - 20, Барретт - 14, Баллок - 4, Нтиликина - 4, Эллингтон - 3, Гибсон - 2, Нокс - 2, Харклесс - 2, Wooten, Аллен, Браздейкис, Дотсон, Робинсон, Смит, Трир
Юта Джаз: Богданович - 23, Митчелл - 23, Гобер - 18, Конли - 17, Брэдли - 8, Инглс - 8, Кларксон - 7, Ньянг - 3, О'Нил - 3, Мудиэй - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Они, Уильямс-Госс
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
79 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Бруклин Нетс: Принс - 15, Кьоцца - 14, ЛеВерт - 14, Харрис - 13, Луваву-Кабарро - 8, Аллен - 6, Динуайдди - 4, Джордан - 2, Чендлер - 2, Куруч - 1, Martin, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Муса, Пинсон, Темпл
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 19, Джонс - 18, Морант - 15, Андерсон - 12, Брукс - 12, Валанчюнас - 9, Мелтон - 9, Гудурич - 6, Дьенг - 6, Ватанабэ - 5, Кончар - 5, Толливер - 2, Uthoff, Аллен, Джексон, Кларк, Уинслоу
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
116 : 113
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Робинсон - 27, Горан Драгич - 25, Олиник - 16, Батлер - 12, Адебайо - 10, Джонс - 9, Нанн - 9, Игуодала - 5, Краудер - 3, Alexander, Vincent, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл, Хироу
Орландо Мэджик: Росс - 35, Вучевич - 22, Фурнье - 17, Фульц - 14, Гордон - 11, Картер-Уильямс - 10, Эннис - 4, Law, Айзек, Амину, Бамба, Берч, Джонсон, Ивунду, Кларк, Огастин, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
115 : 108
Чикаго Буллз
Чикаго
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 24, Расселл - 19, Reid - 16, Калвер - 13, Эрнангомес - 12, Маклафлин - 10, Джонсон - 8, Мартин - 6, Окоги - 5, Лейман - 2, Вандербилт, Ноуэлл, Спеллмен, Таунс, Тёрнер, Эванс
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Харрисон - 17, Маркканен - 13, Янг - 13, Валентайн - 11, Саторански - 10, Арчидиаконоу - 9, Картер - 6, Портер - 2, Гэффорд - 1, Mokoka, Данн, Корнет, Лавин, Страс, Фелисио, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
127 : 123
ОТ
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Порзингис - 34, Дончич - 30, Карри - 21, Хардуэй-младший - 18, Райт - 10, Клебер - 5, Ли - 5, Коли-Стайн - 2, Финни-Смит - 2, Cleveland, Reaves, Бареа, Брансон, Джексон, Кидд-Гилкрист, Марьянович, Пауэлл
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 27, Болл - 25, Уильямсон - 21, Холидей - 19, Джексон - 12, Фэйворс - 10, Мур - 4, Мелли - 3, Харт - 2, Александер-Уолкер, Грэй, Миллер, Окафор, Редик, Уильямс, Хэйс, Читэм
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
125 : 104
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Энтони - 25, Уайтсайд - 24, Лиллард - 22, Макколлум - 22, Ариза - 15, Саймонс - 8, Литтл - 4, Хезонья - 3, Трент-мл. - 2, Браун, Габриэль, Коллинс, Нуркич, Оар, Суониган, Худ
Вашингтон Уизардс: Бил - 29, Дав. Бертанс - 21, Хатимура - 11, Браун - 9, Вагнер - 9, Напьер - 9, Бонга - 7, Робинсон - 5, Pasecniks - 2, Пэйтон II - 2, Брайант, Маинми, Мэтьюз, Скофилд, Смит, Уильямс, Уолл
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