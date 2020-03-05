«Мемфис» опять победил в гостях «+39» и другие результаты игрового дня НБА

4 марта состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома победил «Индиану Пэйсерс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 29 очков, собрав 12 подборов и отдав 6 передач. Окончательный счёт — 119:100 в пользу «Бакс».

«Мемфис Гриззлиз» на выезде разгромил «Бруклин Нетс». Второй номер драфта НБА 2019 года Джа Морант («Мемфис») набрал 15 очков, собрал 7 подборов и отдал 5 передач. Итоговый счёт — 118:79 в пользу «Гриззлиз». В предыдущем матче, в гостях с «Атлантой Хоукс», «Мемфис» также победил с отрывом в 39 очков.

«Даллас Маверикс» дома в овертайме победил «Нью-Орлеан Пеликанс». Лука Дончич («Даллас») оформил трипл-дабл: 30 очков, 16 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 127:123 в пользу «Маверикс».