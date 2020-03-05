Данкан Робинсон повторил рекорд НБА в матче с «Орландо»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» Данкан Робинсон помог команде победить в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик». «Майами» на своём паркете победил «Орландо» со счётом 116:113, а Робинсон набрал 27 очков и собрал 2 подбора.

27 очков Робинсона без единой попытки со средней дистанции и со штрафной линии — это повторение лучшего результата в истории НБА. В 1996 году аналогичного достижения добился семикратный чемпион лиги Роберт Орри, выступавший тогда за «Хьюстон Рокетс», сообщает служба статистики НБА.

Кроме того, Робинсон присоединился к Стефену Карри, Клэю Томпсону, Джеймсу Хардену и Бадди Хилду, которые в ходе одного сезона провели как минимум три игры с девятью и более успешными трёхочковыми бросками.