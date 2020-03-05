Партнёр Дончича рассказал, в чём тот похож на Леброна

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Сет Карри сравнил лидера команды 21-летнего словенца Луку Дончича с Леброном Джеймсом («Лос-Анджелес Лейкерс»), трёхкратным чемпионом лиги в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс».
«Он меня впечатлил. Лука последователен в своей игре, мы знаем, что он талант и может много что делать на площадке. Он привносит это в каждую игру. Вероятно, именно это и впечатляет меня больше всего. Он делает своё дело.
Он как Леброн в плане габаритов, навыков ведения игры. Он может выполнять различные передачи, так как он настолько большой, что может видеть всё. Понятно, что он не настолько атлетичен и может бросать лучше, но их стили игры примерно одинаковые», — приводит слова Карри официальный сайт НБА.
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