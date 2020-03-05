«Голден Стэйт Уорриорз» подписал второй 10-дневный контракт с 4-м номером драфта Бендером

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» приняло решение подписать второй 10-дневный контракт с форвардом Драганом Бендером, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Будучи на первом краткосрочном контракте, Бендер успел провести за калифорнийцев шесть матчей, набирая в них 7,5 очка, собирая 6,3 подбора и совершая 1,8 передачи.
После истечения второго 10-дневного соглашения «Уорриорз» должны будут либо оставить игрока в команде до завершения сезона, или прекратить с ним сотрудничество.
Бендер — четвёртый номер драфта НБА 2016 года. На ярмарке талантов он был выбран командой «Финикс Санз». В составе аризонцев провёл три сезона.
Нынешний регулярный чемпионат хорват начал в составе «Милуоки Бакс». Драган принял участие лишь в семи встречах, набирая в них 3,7 очка, собирая 2,9 подбора и совершая 1,3 передачи. 8 февраля он был отчислен из состава висконсинцев.
- 5 марта 2020
-
19:58
-
18:44
-
17:22
-
16:38
-
14:20
-
12:22
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:58
-
08:15
-
06:27
-
00:22
- 4 марта 2020
-
23:22
-
22:59
-
22:01
-
20:47
-
19:48
-
18:08
-
15:23
-
14:00
-
12:30
-
11:20
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
00:39
-
00:35
- 3 марта 2020
-
23:20
-
22:16
-
21:59
-
20:51