В Единой лиге ВТБ показали лучшие моменты февраля
Пресс-служба Единой лиги ВТБ на официальной странице турнира в «Инстаграме опубликовала подборку лучших моментов февраля.
В микс кроссоверов, данков и блок-шотов вошли эпизоды с участием Остина Холлинза («Зенит»), Кайла Виналеса («Калев»), Девина Букера, Алексея Шведа (оба — «Химки») и других.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Единой лиги ВТБ.
Напомним, на данный момент в Единой лиге ВТБ лидируют «Химки», одержавшие в 18 встречах 17 побед. Второе место занимает ЦСКА, а тройку лучших замыкает «Локомотив-Кубань». В предстоящий уик-энд «железнодорожники» встретятся с «армейцами» и в случае победы «Локо» могут поменяться местами в таблице.
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