Куртинайтис: у «Фенербахче» лучший тренер в Евролиге

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда померится силами с «Фенербахче». Встреча пройдёт 6 марта.

«Сейчас «Фенербахче» добирает то, что не добрал в начале сезона из-за травм. Это наш прямой конкурент за попадание в плей-офф. У них лучший тренер в Евролиге, который сохранил костяк чемпионской команды. И в плане защиты, и в плане нападения это очень сложный соперник, у них на каждой позиции хорошие игроки, поэтому борьба будет непростая.

После поражения настроение не бывает хорошим. В Каунас мы ехали с серией из трёх побед и с надеждой. Рассчитывали, что сыграем лучше, хотя в матче с «Жальгирисом» было много положительных моментов. Могли переломить исход встречи, но не сложилось. Жаль, что проиграли больше, чем девять очков, это всё даёт свой след. Однако это было позавчера. Мы должны забыть об этом и смотреть вперёд. Шансы у нас хорошие, готовимся к ближайшему матчу, который для нас самый важный. Мы знаем свои проблемы и работаем над их решением", — цитирует специалиста официальный сайт клуба из Московской области.