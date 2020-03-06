Видео: тренировка Карри перед первым матчем после тяжёлой травмы руки

Ранним утром 6 марта по московскому времени «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней арене примет действующих чемпионов лиги «Торонто Рэпторс».

Ожидается, что главным событием этого матча станет возвращение в строй лидера калифорнийцев Стефена Карри. Разыгрывающий защитник не играет практически с первых недель чемпионата, после того как получил тяжёлый перелом руки.

В преддверии матча с «Торонто Рэпторс» Карри провёл полноценную бросковую тренировку. Её видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате Карри успел принять участие лишь в четырёх матчах, набирая в них 20,3 очка, собирая 5,0 подбора и совершая 6,5 передачи.

В отсутствие Карри, а также ещё ранее травмировавшегося Клэя Томпсона, «Уорриорз» провалили сезон и занимают последнее место в таблице Западной конференции и всего чемпионата.