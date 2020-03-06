«Голден Стэйт» проиграл в первом матче после возвращения Карри

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс». Встреча проходила с перевесом «Торонто»: «Голден Стэйт» удалось полидировать только в начале первой четверти и в ходе короткого отрезка в третьей четверти. Окончательный счёт матча — 121:113 в пользу «Рэпторс».

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри, восстановившийся после перелома руки, вышел на паркет впервые за несколько месяцев. Баскетболист набрал 23 очка, собрал 7 подборов и отдал 7 результативных передач, сыграв 27 минут.

В сезоне-2019/2020 «Голден Стэйт» с соотношением побед и поражений 14-49 занимает последнее место не только в турнирной таблице Западной конференции, но и всей лиги.