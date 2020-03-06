«Голден Стэйт» проиграл в первом матче после возвращения Карри
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс». Встреча проходила с перевесом «Торонто»: «Голден Стэйт» удалось полидировать только в начале первой четверти и в ходе короткого отрезка в третьей четверти. Окончательный счёт матча — 121:113 в пользу «Рэпторс».
Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри, восстановившийся после перелома руки, вышел на паркет впервые за несколько месяцев. Баскетболист набрал 23 очка, собрал 7 подборов и отдал 7 результативных передач, сыграв 27 минут.
В сезоне-2019/2020 «Голден Стэйт» с соотношением побед и поражений 14-49 занимает последнее место не только в турнирной таблице Западной конференции, но и всей лиги.
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 121
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Ли - 23, Уиггинс - 21, Крисс - 17, Пэскелл - 16, Mulder - 8, Бендер - 3, Toscano-Anderson - 2, Smailagic, Боумен, Грин, Луни, Пул, Рэндл, Томпсон
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 37, Лоури - 26, Сиакам - 17, Ануноби - 14, Ибака - 13, Дэвис - 10, Буше - 2, Томас - 2, Watson, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Маккоу, Марк Газоль, Миллер, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
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